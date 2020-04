Empresa de fibra ótica tem um dos melhores meses de sua história em março

A empresa de redes de fibra ótica WDC Networks registrou em março o segundo melhor mês de sua história, diante da pandemia do coronavírus. A empresa viu os negócios crescerem 20,4% no mês passado em relação a fevereiro e registrou alta de 20,1%, em relação a março de 2019. Havia, porém, suspense no ar: existiam dúvidas se os equipamentos usados na expansão das redes seriam entregues.

Não parou. Isso porque um dos principais parceiros da WDC fica exatamente na cidade de Wuhan – polo produtor de fibra ótica -, mas que se tornou conhecida mundialmente por ter registrado os primeiros casos do coronavírus. Mesmo com as fabricas paradas, portos e aeroportos praticamente fechados, não houve ruptura no fornecimento. Havia estoques suficientes no Brasil e no Panamá, segundo o presidente da companhia, Vanderlei Rigatieri.

