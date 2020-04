115 empresas já fizeram cadastro de “crédito reverso” da Fiesp

Um total de 115 empresas já se cadastraram na plataforma criada pela Fiesp/Ciesp para tentar reunir as companhias que precisam de crédito com bancos e fintechs. Batizada de Leilão Reverso de Crédito, a iniciativa lançada no dia 2 tenta atender a uma das principais demandas dos empresários durante a crise da Covid-19, que é o acesso as crédito.

Problemas. Levantamento feito com as empresas cadastradas mostrou que o principal problema encontrado é que os bancos não estão operando com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Essa resposta foi dada por 25% das companhias. Já 19% disseram que os ?bancos não têm nada a oferecer?. O mesmo porcentual (19%) afirma que encontraram problemas de atendimento ao cliente. Outro grupo (13%) citou que a taxa de juros oferecida impede a operação.

