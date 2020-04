Depois dos roadshows virtuais na Ásia, o primeiro chega ao Brasil

Depois de os roadshows – as reuniões com potenciais investidores – virtuais se tornarem prática na Ásia, a primeira experiência online vai ser feita no Brasil, na oferta inicial de ações da Allpark. A dona da rede de estacionamentos Estapar desafiou o mercado, a crise e lançou sua oferta no mesmo dia em que o governo de São Paulo começou a discutir a flexibilização da quarentena. As conversas com os potenciais investidores serão feitas via Webex, uma das plataformas de reuniões online que se popularizou durante a pandemia do novo coronavírus. A oferta deve girar, no piso da faixa indicativa de preço, R$ 350 milhões, e a ação será precificada no dia 13 de maio. É a primeira abertura de capital que vai para a rua após decretada a pandemia de covid-19, que engavetou mais de vinte ofertas no fim de março.

Experiência.

Na Ásia, alguns roadshows já foram virtuais, como a empresa biofarmacêutica Akesobio, em Hong Kong. Outras duas vieram depois: a InnoCare Pharma and China Bright Culture Group.

