Distribuidora de insumos hospitalares passa a fabricar máscaras e aventais

Um dos maiores distribuidores de insumos hospitalares do Brasil, o grupo Mafra passou a ter sua própria produção de máscaras, aventais e álcool-gel. Uma nova fábrica no polo industrial da Cremer, em Blumenau (SC), começou a operar esta semana, com capacidade inicial de mais de 2 milhões de máscaras e 500 mil aventais ao mês. A disponibilidade prevista para a entrega é de aproximadamente 20 dias. A produção de álcool-gel está ativa desde o dia 13. Os insumos atenderão hospitais brasileiros. Os investimentos na unidade, centros de distribuição e frota superam os R$ 5 milhões.

Nas alturas. A empresa diz estar trabalhando para reduzir o “custo-covid”. Nessa conta entram, além do aumento do valor dos produtos na China, a taxa de câmbio 25% mais alta; o frete aéreo internacional, que aumentou 600%; o frete aéreo doméstico que dobrou; e o rodoviário que subiu 60%. Ou seja, a intenção é eliminar parte dessa inflação e entregar ao mercado brasileiro produtos com preços pelo menos 10 vezes abaixo dos importados.

