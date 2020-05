Força sindical coloca sua icônica sede na liberdade em leilão

Para tentar reduzir custos fixos, a Força Sindical vai se desfazer de sua sede no bairro da Liberdade, na capital paulista. Localizado na Rua Galvão Bueno, o Edifício Palácio irá a leilão. O lance inicial pelo imóvel será de R$ 110 milhões. O prédio tem dois blocos com 14 andares cada, auditório com capacidade para mais de 600 pessoas, estacionamento com 244 vagas demarcadas e área de entretenimento com palco, lanchonete e churrasqueira.

Tá barato. A organização da disputa está a cargo da Frazão Leilões, que receberá lances online até o dia 10 de junho. O valor é considerado baixo para a estrutura do imóvel, que fica a 350 metros da estação de metrô São Joaquim, linha azul, afirma a leiloeira Claudia Frazão. O pagamento deverá ser feito à vista ou em até 36 vezes, com sinal mínimo de R$ 40 milhões.

Não deu. No ano passado, a Força Sindical tentou leiloar outro edifício, localizado na Rua Rocha Pombo, no bairro da Aclimação, por R$ 9,9 milhões. Sem sucesso. As entidades sindicais têm sido fortemente afetadas pela redução na arrecadação com o fim da obrigatoriedade de pagamento do imposto sindical por trabalhadores.

