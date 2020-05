IRB E AON criam ferramenta que promete medir exposição de seguradora à covid

Os resseguradores IRB Brasil e Aon Resseguros estão lançando uma ferramenta que promete analisar a exposição do risco das carteiras de seguros de vida e habitacional das seguradoras e permitir que estimem tecnicamente possíveis perdas com sinistros. A análise também pretende viabilizar a formatação de produtos com coberturas de pandemias sob medida, de acordo com expectativas dos segurados.

Tentativa. A modelagem de risco de pandemia, como é chamada a ferramenta, é um modelo probabilístico que tenta quantificar o impacto da pandemia nas carteiras, com grande quantidade de informações. Para isso, foram utilizados dados de países da Ásia e Europa, atingidos pelo coronavírus antes do Brasil, com ajustes à realidade da América Latina. Alimentada com dados de cada seguradora, a solução tenta fazer previsões de possíveis perdas com sinistros.

