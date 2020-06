CSN aumenta preço do aço, e concorrentes devem seguir mesmo caminho

São Paulo, 18/06/2020 – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou na quarta-feira, 17, aumento de preços para o aço em 10,5% a sua rede de distribuição, a partir do dia 1º de julho. O ajuste ocorre por conta da valorização do dólar e do preço do minério de ferro, que segue acima de US$ 100 a tonelada. Outras siderúrgicas, como Usiminas, já sinalizaram a clientes sobre seus reajustes. Procurada, CSN não comentou até o momento.

