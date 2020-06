Em centro da Nike, DHL e GLP operam maior usina solar em um CD no País

A principal central logística da Nike no País está gerando 80% da própria demanda por energia. Em operação desde o primeiro trimestre, a usina solar do centro de distribuição em Louveira (SP) gera, em média, 100 mil kWh por mês. É o maior potencial em um empreendimento logístico no País. O CD também conta com composteira para resíduos orgânicos e usa gases emitidos na operação para geração de energia elétrica. A meta é zerar emissões ainda este ano.

Quem fez. A DHL Supply Chain, empresa da armazenagem e distribuição, e a GLP, especializada em gestão de investimentos em logística, trabalharam juntas no projeto. Segundo João Prada, diretor de operações da DHL Supply Chain, houve consultas de outras empresas por sistemas semelhantes, inclusive fora do País.