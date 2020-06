Em dia de colete de brinde, XP recebe número recorde de TEDs do Itaú

“Faça como o Itaú, invista na XP”. Foi assim que o fundador e presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, engajou os clientes do Itaú Unibanco em suas contas em redes sociais a transferirem seus recursos para a maior corretora do País. Detalhe: o maior banco privado do País é seu maior sócio. Em uma empreitada que envolveu até mesmo o famoso colete acolchoado da casa, que virou item de moda na Faria Lima, Benchimol prometeu de brinde 5 mil dessas peças para os primeiros que fizessem transferências bancárias do Itaú para a XP. Deu certo: o estoque acabou na manhã desta sexta-feira. O post em que fez essa promoção foi o de maior engajamento nas redes sociais da XP no ano. Em apenas um dia, o Itaú Unibanco perdeu para a XP R$ 150 milhões e houve recorde diário de TEDs originadas do Itaú.

O Itaú, por sua vez, diz que registrou, nos últimos três meses, uma captação de R$ 19 bilhões no Personnalité, Itaú Agências e Itaú Uniclass e demais segmentos que compõem a operação de varejo do banco para pessoa física. Em março o maior banco privado do País disse que o segmento de alta renda do Itaú captou sozinho R$ 4,1 bilhões, um recorde histórico da operação.