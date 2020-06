Na pegada do investidor “verde”, Rumo vai captar greenbonds

Com grande parte do debate no mercado financeiro girando em torno das diretrizes globais em relação ao meio ambiente, aquecido com a pandemia do novo coronavírus, a Rumo Logística vai estampar o selo verde em uma emissão de bonds. A operação deve ir a mercado amanhã e tentar capturar investidores mais atentos com a sustentabilidade. Serão entre US$ 500 milhões e US$ 700 milhões a serem emitidos em bonds, com vencimento em 2028. A taxa de remuneração a ser sugerida inicialmente aos investidores deve ficar em torno de 5,5%. Itaú, Santander e Morgan Stanley são coordenadores líderes da emissão, da qual participam ainda Goldman Sachs, BTG, Citi e JPMorgan.

