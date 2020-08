Empresas se mexem com julgamento do STF sobre contribuição ao Sebrae

Um julgamento que ocorre hoje, dia 07, no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a inconstitucionalidade da cobrança de 0,6% sobre a folha de salário das empresas destinada ao Sebrae, à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) e à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) já começa a movimentar empresas em busca de escritórios de advocacia. O Mannrich e Vasconcelos, que acompanha o caso, já conduz medidas judiciais sobre o tema. Há uma corrida de empresas, nos últimos dias, para entrar com medidas judiciais e se beneficiar de uma possível decisão favorável do Supremo, segundo a advogada Maria Raphaela Dadona Matthiesen.

Antes disso. A relatora do processo, a ministra Rosa Weber, em julgamento em junho, votou pelo fim da cobrança, e ainda considerou que as empresas têm direito a receber de volta o que pagaram nos últimos cinco anos.

