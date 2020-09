ABDI lança edital de R$ 1,2 milhão para inovação na cadeia de autopeças

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) lança nesta quarta-feira um edital, no valor de R$ 1,2 milhão, que vai selecionar quatro projetos de inovação para a cadeia de autopeças, voltados à eficiência da produção em questões como controle de estoque, tempo de processo, consumo de energia e digitalização dos canais de compra e venda.

Aprendizado da crise. A iniciativa nasce com o intuito de fortalecer as pequenas e médias companhias da cadeia. Elas estão atrasadas em relação em digitalização e tecnologia e sofreram mais com a recessão de 2015 e 2016 – que fez com que o mercado de veículos encolhesse pela metade – e a crise atual, causada pela pandemia.

Apadrinhamento. Para apresentar os projetos, as pequenas e médias companhias devem elaborá-los em parceria com uma das grandes, chamadas no edital de “empresas âncora”. Cada iniciativa receberá R$ 300 mil e terá dois anos para ser executada. As inscrições vão até 30 de setembro. O edital é resultado de uma cooperação técnica com o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças).

