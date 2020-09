Cury, da Cyrela, reduz preço para emplacar IPO

A construtora Cury, controlada pela Cyrela, também teve que reduzir o preço da ação de sua oferta inicial (IPO, na sigla em inglês). A faixa indicativa, conforme o prospecto da oferta, tinha sido estabelecida entre R$ 11 e R$ 14,30, mas foi cortada em 15%. Hoje, a Plano & Plano, também da Cyrela, emplacou sua abertura de capital depois de reduzir o preço em 20%. O mesmo havia ocorrido com a Lavvi, a primeira subsidiária da Cyrela, a fazer o IPO. A fila de candidatas para abertura de capital na B3, com mais de 50 empresas, tem cerca de 20 companhias do setor imobiliário. Procurada, a Cury não comentou até o momento.

