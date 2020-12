Vale e Mercado Livre entram na fila para captações no exterior

A fila para as captações externas previstas para o ano que vem já tem grandes nomes. No Vale Day, a mineradora informou que considera a captação de recursos por meio de emissão de bonds (títulos de dívida emitidos no exterior), com compromissos de sustentabilidade. A empresa não ofereceu detalhes, mas o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse no mesmo evento que a mineradora está comprometida em reduzir emissões de gases do efeito estufa em 33% até 2030. A meta, portanto, pode ser usada para dar selo à eventual emissão dos bonds. A Suzano fez uma captação de US$ 1,250 bilhão em bonds relacionados a sustentabilidade de grande sucesso este ano, prometendo reduzir em 15% as emissões de gases de efeito estufa, em 10 anos.

Titans. Nos bastidores, comenta-se que Mercado Livre estuda uma captação no exterior, provavelmente por meio da emissão de títulos de dívida. Com capital aberto na bolsa norte-americana Nasdaq, a empresa fez sua oferta de ações mais recente em 2019, quando levantou US$ 1 bilhão.

Mais rápido. A companhia tem um plano estratégico de crescimento forte, o que representou investimentos da ordem de R$ 4 bilhões este ano, grande parte em logística. Em novembro, por exemplo, anunciou uma frota própria de quatro aviões e a inauguração de cinco centros de distribuição. O objetivo é expandir as entregas feitas em até dois dias, que já chega a 1,8 mil cidades no País.

Banco. Ainda em novembro, em outra frente de negócios, o Mercado Livre pediu ao Banco Central autorização para atuar como instituição financeira e consolidar sua atuação no segmento de crédito. A plataforma de comércio eletrônico já opera na área por meio da fintech de pagamentos Mercado Pago.

Titans. O Mercado Livre é visto como um dos melhores shoppings virtuais em termos de agilidade nas entregas. Mas a concorrência não dorme no ponto. A poderosa Amazon, por exemplo, anunciou hoje um programa de logística no Brasil, para que os vendedores de sua plataforma possam fazer entregas em dois dias. Procuradas, a Vale e o Mercado Livre não comentaram.

