Vivo lança conta digital e entra na oferta de serviços financeiros

A Vivo dá mais um passo em direção ao mundo dos serviços financeiros com o lançamento da conta digital gratuita Vivo Pay nesta quinta-feira, 29. O objetivo da operadora de telecomunicações é oferecer mais benefícios para quem já é cliente e atrair mais pessoas para a marca, uma vez que o aplicativo pode ser usado por todos.

Trata-se de um novo produto com o intuito de “digitalizar para aproximar”, conforme contou Rodrigo Gruner, diretor de Serviços Digitais e Inovação, em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast. “A ideia é estar presente no dia a dia das pessoas, sempre prezando pelo bom relacionamento com o cliente”, afirma. Em outubro de 2020, a operadora já havia lançado o Vivo Money, serviço de empréstimo de crédito pessoal.

A proposta do Vivo Pay é permitir transações financeiras pelo aplicativo, tendo como público inicial os clientes pré-pago e Vivo Controle com faturas mensais de até R$ 100. Dentre as funções há transferências – via Ted, Doc ou Pix -, depósito de dinheiro na carteira digital com o pagamento de um boleto e cartão pré-pago virtual com a função de crédito.

Particularmente o cartão virtual foi visto como uma oportunidade de inclusão. Gruner explica que basta a pessoa transferir um valor para a conta e gerar um número de cartão, o que vai garantir o saldo para as compras. “A gente não vai oferecer o crédito, pelo menos não nesse momento. Mas a dor do usuário, que é poder fazer a transação, será resolvida mesmo que ele não tenha crédito aprovado em um banco. E, se houver demanda, vamos pensar em cartões físicos”, conta.

Enquanto outras operadoras de telecomunicação também se movimentam para fechar parcerias e oferecer serviços financeiros, Gruner garante que o lançamento mais seguiu uma trajetória natural do que buscou a competitividade. “É natural que empresas com uma grande base de clientes façam essa evolução. No nosso caso, estudamos vários caminhos e chegamos neste”, diz.

Ainda, Gruner afirma que a ideia não é competir com os grandes bancos ou demais players do mercado financeiro, mas sim engajar quem já é cliente e trazer um novo público. “Não vamos ficar ‘brigando’ com outras contas digitais. Óbvio que a gente não quer ficar para trás; temos que, no mínimo, concorrer, que é o que estamos nos propondo a fazer”, explica.

Gigaback

Para o diretor de Serviços Digitais e Inovação, o maior chamariz do produto será o Gigaback, uma recompensa em pacotes de dados da Vivo. O cliente pode ganhá-la completando a jornada: completar o cadastro da conta digital, fazer o primeiro depósito em conta e realizar uma compra com o cartão pré-pago virtual, por exemplo.

A oferta é agressiva neste primeiro momento, com benefícios que podem chegar a até 20GB. Segundo Gruner, isso se deve ao lançamento. “O Gigaback existirá ao longo da vida do produto, apenas não na condição atual”, explica.

Nos próximos meses, o Vivo Pay ganhará outras funcionalidades, como saques sem cartão, recarga de transporte público e conexão a outros serviços da operadora, como o Meu Vivo e o Vivo Money.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 29/04/2021, às 08:00:09.

