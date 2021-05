Otimista com setor logístico, BR Properties adquire galpão por R$ 156 mi

Em mais um sinal de otimismo com o setor logístico, a BR Properties acertou a compra de um galpão de 62,7 mil m² em Jarinu, região de Jundiaí (SP), por R$ 156,5 milhões. O imóvel faz parte do condomínio Brazilian Business Park, onde a companhia já tem outros quatro galpões, e está a apenas 76 km de São Paulo, a um pulo da Rodovia D. Pedro I, Rodoanel, Anhanguera e Bandeirantes – o que torna o empreendimento estratégico para funcionar como um centro de distribuição de mercadorias.

O galpão, adquirido da empresa que carrega o mesmo nome do condomínio, está na planta e tem previsão de entrega das obras no começo de 2022. Estão por ali empresas como Samsung, Centauro, Natural One, Hela Spice, entre outras. Aliás, a aquisição do imóvel pela Br Properties foi motivada pela assinatura de um contrato de locação de dez anos com uma multinacional do comércio eletrônico – cujo nome é mantido em sigilo, por contrato. Com a explosão das vendas online, as varejistas estão escondendo dos rivais seus planos logísticos – um diferencial para garantir entregas rápidas.

Considerando a nova aquisição, a BR Properties passará a ter 291 mil m² de galpões logísticos, já inclusos aí o empreendimento de 150 mil m² em construção em Cajamar (SP), a 30 quilômetros da capital paulista, também com entrega prevista para 2022. Sem contar Cajamar, apenas 5,6% da área disponível estão vagos.

Demanda aquecida

A BR Properties – tradicional no mercado de prédios corporativos – tende a continuar crescendo no ramo logístico, segundo o presidente da companhia, Martin Jaco. Ele contou à Coluna que a demanda por esses imóveis continua aquecida. Em 2020, a procura partia principalmente de empresas que procuravam galpões com urgência para se adaptarem ao ‘boom’ do comércio eletrônico. Hoje, a principal demanda vem de empresas com planos de crescimento organizado para o médio e longo prazo.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 25/05, às 19h03.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com