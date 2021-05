Itaú BBA contrata executivos e prepara trading de agronegócios

O Itaú BBA está fazendo um reforço importante em seu grupo de executivos, com quatro contratações, uma delas para a montagem de uma trading no segmento de agronegócios. A movimentação ocorre no momento em que o mercado de capitais está bastante aquecido, com várias ofertas de ações, fusões, aquisições e captações de empresas, o que tem levado a uma crescente disputa por profissionais dos bancos de investimento.

Para a montagem da trading, o banco trouxe Daniel Erlich da Cargill. Ele atuou por 18 anos na empresa americana, na qual foi responsável, entre outras áreas, pela tesouraria do Banco Cargill.

Para o banco de investimento, o Itaú BBA contratou Nathaniel Windling, vindo da butique de investimentos G5 Partners. Ele será o responsável pela cobertura das indústrias globais, infraestrutura e logística.

Mercado movimentado

Ainda nas contratações, dois nomes mencionados são Thais Porto, ex-BTG Pactual, e Guilherme Gonçalves, vindo do Santander, que passam a integrar o time da corretora do Itaú BBA.

A movimentação no maior banco privado do País ocorre poucos dias depois de o Itaú BBA ter anunciado as contratações de três executivos do JPMorgan, Leo Linnet, Pedro Nor e Bernardo Veiga.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 26/05, às 13h53.

Contato: colunabroadcast@estadao.com