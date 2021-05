Sete em cada 10 consumidores só esperam retomada econômica em 2022

O compasso vagaroso do programa de imunização da população contra a covid-19 no Brasil e a constante ameaça de recrudescimento da pandemia puseram por terra o otimismo do brasileiro. Sete em 10 consumidores já não esperam que a atividade econômica regular do País seja retomada ainda neste ano, conforme estudo elaborado pelo birô de crédito Boa Vista. Apenas 9% dos 500 entrevistados no levantamento acreditam em um Natal mais robusto, este ano.

Para 40% dos consumidores ouvidos pela Boa Vista, a economia será movida a picadas de vacina contra a doença. Quanto mais rápido se vacinar, mais rapidamente a atividade volta a um patamar saudável. Essa condição explica a descrença em uma recuperação antes de 2022, já que o calendário oficial prevê vacinação contra a covid até dezembro.

