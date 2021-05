À la XP, Qualicorp sela acordo com sindicato de corretores

Em mais um movimento parecido com o da XP, que ganhou porte inédito ao colocar os agentes autônomos como essenciais para o crescimento da plataforma de investimentos, a Qualicorp deu mais um passo para priorizar os corretores de planos de saúde em seu negócio. A empresa, que vende apólices por meio de entidades de classe, fechou um acordo com o Sincor-SP, sindicato que tem 22 mil pessoas físicas e 18 mil empresas como associadas, em São Paulo.

Com a parceria, os corretores terão acesso à plataforma da Qualicorp, que abriga mais de 100 operadoras. Também poderão comprar planos de saúde para si mesmos, por meio de sua entidade de classe. Inicialmente foi fechada um acordo com a SulAmérica, para a venda de cinco tipos de planos.

Rádio para corretores e marketing digital

Além dessa iniciativa, a Qualicorp montou uma rádio para corretores, e comprou recentemente a Escale, startup de marketing digital, que promete maior eficácia nas vendas. A empresa desembolsou R$ 132 milhões na operação.

Também aumentou comissões e segmentou os vendedores, de acordo com sua eficácia. Com faturamento de R$ 2 bilhões no ano passado, a Qualicorp tem batido recordes. Foram 100 mil novos planos de saúde coletivo por adesão vendidos no primeiro trimestre. Com as iniciativas, a meta é chegar a 45 mil por mês no fim do ano, sendo que, no total, a empresa tem 1,2 milhão de planos ativos.

