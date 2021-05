Incorporadoras Riva e Lucio lançam primeiro projeto em parceria

Nove meses após anunciarem a criação de uma joint venture, as incorporadoras Riva (do grupo mineiro Direcional) e a Lucio (da família paulistana de mesmo nome) vão lançar nos próximos dias o primeiro de uma série de empreendimentos conjuntos. O projeto inaugural fica na Vila Olímpia, em São Paulo, e abrange 545 unidades, entre estúdios, apartamentos e lojas, com valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 159 milhões.

O prédio será baseado em paredes de concreto feito em formas de alumínio, no lugar da alvenaria convencional. O método ganhou escala no Brasil nos últimos anos e vem sendo utilizado amplamente pela Direcional.

Direcional será responsável por construção e administração

Pelo acordo fechado em 2020, a Riva e a Lucio vão atuar em sociedade, cada uma com 50% nos projetos, enquanto a Direcional vai prestar serviços de construção e administração. A incorporadora Lucio entrou com seis terrenos nos bairros de Pinheiros, Vila Olímpia e Bela Vista, com potencial para construção de 2,7 mil unidades e um VGV total de até R$ 900 milhões.

