País teve recorde de famílias endividadas em maio

A proporção de brasileiros endividados alcançou recorde histórico em maio, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), iniciada em 2010 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Ao fim de seis meses seguidos de crescimento no endividamento da população, 68% das famílias declararam ter dívidas em maio, alta de 0,5 ponto porcentual em relação a abril. Na comparação com maio do ano passado, o avanço foi de 1,5 ponto porcentual na proporção de endividados.

Inadimplência também cresceu

A inadimplência também aumentou, alcançando 24,3% das famílias em maio. O total de famílias com dívidas ou contas em atraso cresceu pela primeira vez desde agosto.

A pesquisa considera como dívidas contas a vencer no cartão de crédito, carnê, cheque especial, crédito consignado, crédito pessoal e modalidades de financiamento, por exemplo. A inadimplência capta também despesas correntes e contas em atraso, como gás, luz, telefone e mensalidade escolar.

Segundo a CNC, os resultados de maio refletem a percepção das famílias de menor estabilidade de emprego e de fatores como a inflação elevada. A entidade divulga mais detalhes do indicador a partir das 10h30 de segunda-feira, 31.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 28/05, às 14h43.

