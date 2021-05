Com acordo com Itaú, XP chega a investidores do varejo brasileiro

Banco anunciou em dezembro intenção de se desfazer de fatia na plataforma

O acordo faz parte do movimento feito pelo Itaú Unibanco em dezembro, quando anunciou sua intenção de se desfazer da participação acionária que tem na XP, transferindo-a a seus acionistas, incluindo a Itaúsa e IUPAR, dos controladores do Itaú Unibanco.

A participação será colocada na XPart, sociedade resultante dessa reorganização societária. Se aprovada em assembleia de acionistas, a XPart será incorporada pela XP e os acionistas da XPart receberão ações Classe A de emissão da XP, no caso dos acionistas controladores do Itaú Unibanco (Itaúsa e IUPAR) e dos titulares de ADRs do banco, e Brazilian Depositary Receipts (BDR) patrocinados Nível I, no caso dos demais acionistas, em substituição aos valores mobiliários da XPart, que será extinta com sua incorporação pela XP.

O processo todo ainda será votado em assembleia de acionistas da XPart e depende da aprovação das autoridades reguladoras norte-americanas e brasileiras. A possibilidade maior é que o desfecho, ou seja, a distribuição de BDRs aos brasileiros, aconteça no segundo semestre. Procurados, o Itaúsa e a XP não comentaram.

