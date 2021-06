Serviço de retirada no mesmo dia na Lojas Americanas cresceu 363% no primeiro trimestre

O serviço de retirada no mesmo dia teve aumento de 363% na Lojas Americanas no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado. A opção permite que o cliente compre do sortimento das mais de 1.700 lojas físicas da Americanas pelo app ou site e retire na unidade de sua preferência no mesmo dia, sem custo de frete. A iniciativa registrou 1,4 milhão de pedidos no período, sendo 55% alavancado pela Páscoa.

Essa modalidade de entrega envolve uma integração dos estoques das lojas com o e-commerce, um formato que o Magazine Luiza adota há mais tempo e com bastante sucesso. No caso da Americanas, porém, o emaranhado societário entre ela e a controlada de comércio eletrônico B2W deixava esse processo mais lento e complicado.

A junção das operações de lojas físicas e e-commerce da Americanas e B2W, confirmada há cerca de um mês, promete acelerar essa integração e baratear custos logísticos do grupo. O processo deve ser concluído ainda em junho e promete ainda acelerar fusões e aquisições e possibilitar listagem do grupo no exterior.

Empresa comprou dona da marca Puket há um mês

Há um mês, a empresa anunciou a compra do Grupo Uni.co, empresa especializada em varejo de franquias e dona da marca de moda Puket. Nesta segunda-feira, a transação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sem restrições.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 31/05, às 18h17.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com