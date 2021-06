NX Saneamento, controlada pela Aegea, prevê investir R$ 500 milhões em 50 cidades

A NX Saneamento, de Cuiabá (MT), planeja investir aproximadamente R$ 500 milhões nos próximos cinco anos em obras de distribuição de água potável e redes de esgoto em pelo menos 50 cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Com a aprovação recente do novo marco regulatório do saneamento, as empresas estão apostando alto na expansão do setor. Nesse horizonte, a NX pretende apoiar-se em sua experiência regional e em parceiros para avançar como um competidor de peso. A NX tem como controladora, com 51% de participação, a Aegea, que ganhou destaque após arrematar dois blocos no leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

Aporte pode chegar a cerca de R$ 3 bilhões

No período das concessões da NX, o aporte total da companhia pode saltar para aproximadamente R$ 3 bilhões, a depender do amadurecimento dos estudos de viabilidade econômica dos projetos.

