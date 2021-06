Assaí atrela bônus de lideranças a menor emissão de carbono

Lideranças do Assaí Atacadista, controlado pelo francês Casino, passarão a ter seus bônus atrelados à meta de redução em 30% das emissões de carbono da operação até 2025. O corte nas emissões toma por base 2015. Como até 2025 a companhia deverá ter um número de lojas três vezes maior do que em 2015, o desafio aumenta. A direção, consultores, coordenadores e gerentes de lojas, centrais de distribuição e da matriz podem ter seus bônus afetados a partir do ano que vem.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 07/6, às 17h31.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com