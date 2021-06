Plataforma digital que antecipa recebíveis deve operar R$ 500 milhões este ano

A Sky.One, startup de softwares de gestão, anunciou uma joint venture com a CreditCorp, que antecipa recebíveis por meio de plataforma digital. Juntas, as empresas esperam operar R$ 500 milhões até o fim do ano. Como várias concorrentes, elas terão como clientes empresas com faturamento a partir de R$ 500 milhões por ano, que “emprestam” para seus fornecedores.

