IMC aposta em fim das restrições à circulação nos EUA e inaugura três restaurantes em Nova York

A International Meal Company (IMC) está apostando no fim das restrições à circulação nos Estados Unidos, que coincide com a chegada no verão no Hemisfério Norte, e vai inaugurar três restaurantes na Times Square. Margaritaville, Landshark Bar & Grill e 5 O’Clock Somewhere ficarão no mesmo endereço, dentro do hotel resort Margaritaville, que pertence a outro grupo empresarial. Com investimento de US$ 5,5 milhões, os três restaurantes somados terão capacidade para mais de 900 pessoas. Com os novos espaços, a IMC passa a ter 27 restaurantes nos Estados Unidos.

Ainda este ano, a IMC pretende inaugurar mais uma unidade do Margaritaville no Fan Hall, em Boston. O Margaritanville é um bar restaurante com um ambiente tropical que busca reproduzir o estilo das músicas e da vida do cantor norte-americano Jimmy Buffett, que licenciou a marca e é autor da canção homônima. Ela remete à praia, ao sol e à vida tropical. Somente no restaurante em Boston estão sendo investidos US$ 6,4 milhões, sendo 50% da IMC e restante do dono do imóvel. Para o início de 2022, estão previstas ainda mais duas novas lojas da rede.

Grupo busca recompor perdas

Com os investimentos lá fora, o grupo busca receitas onde a retomada está acelerada para recompor as perdas sofridas com a pandemia. No primeiro trimestre, o IMC registrou prejuízo de R$ 55 milhões, puxado pelas operações no Brasil e no Caribe, onde as restrições foram maiores. A geração de caixa (medida pelo Ebtida ajustado) das operações no Brasil foi negativo em R$ 7,2 milhões, enquanto nos Estados Unidos, positivo em US$ 1,8 milhão.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 14/06, às 15h03.

