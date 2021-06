Empresa de impacto social, Reviva abre primeira loja em São Paulo

Empresa de impacto social, a Rede Reviva usa recursos gerados por marcas próprias do varejo para sustentar projetos de educação, geração de emprego e renda para comunidades carentes no Brasil e na África, desde 2013. No fim da semana, inaugurou a primeira loja conceito da marca em São Paulo, no Morumbi Shopping.

Com faturamento anual de R$ 2,5 milhões e os menores investimentos possíveis, a empresa conseguiu reaproveitar 98% da estrutura existente da loja anterior. Só descartou um balcão. Além das marcas próprias, que respondem por 40% das receitas, a Reviva revende objetos de 150 pequenos produtores de decoração, acessórios, cosméticos, que ajudam os custos de manutenção do espaço, em despesas como luz, funcionários, IPTU e condomínio.

