Provedores regionais irão à Anatel questionar venda da Oi Móvel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai convocar as operadoras regionais para uma reunião extraordinária no dia 28. Na pauta estarão os efeitos da concentração de mercado com a venda das redes móveis da Oi para o consórcio formado por Vivo, TIM e Claro. A confirmação da reunião extraordinária foi antecipada para a Coluna pelo conselheiro Emmanoel Campelo, que preside o Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte de Serviços de Telecomunicações (CPPP).

O pedido do encontro partiu das empresas, que temem perder competitividade com a consolidação do mercado. O comitê tinha uma reunião prevista para o próximo mês, mas Campelo decidiu antecipar a conversa porque a “discussão está em ebulição” e com todas as partes “muito ansiosas”.

Empresas regionais temem restrição de oferta de serviços

As empresas regionais alegam que a concentração da infraestrutura nas mãos de apenas três companhias vai restringir a oferta de serviços e elevar os preços no atacado para as operadoras virtuais – que usam as redes das grandes teles para oferecer telefonia e internet móvel para nichos de mercado.

Além disso, o lance conjunto de Vivo, TIM e Claro prevê um compromisso de contratação das redes de fibra ótica da Infraco – subsidiária da Oi – o que reduz o mercado para outras empresas, de acordo com reclamação dos operadores regionais, representados pelo Associação Brasileira das Prestadores de Serviço de Telecom Competitivas (Telcomp).

O conselheiro Campelo afirmou que o papel da Anatel nesse caso será de ouvir as empresas e garantir que a qualidade dos serviços de telecomunicações seja assegurada em qualquer cenário. Segundo ele, agência reguladora vem buscando incentivar o crescimento dos provedores regionais nos últimos anos, e qualquer iniciativa que vá contra essa política pública “será mal vista”.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 16/06, às 12h23.

