Empresas se mobilizam para sociedades de ‘consumidores responsáveis’

De olho em mudanças esperadas no estilo de vida de consumidores e seus potenciais impactos econômicos, empresas brasileiras pretendem aprofundar os esforços em sustentabilidade nos próximos cinco anos. Quase 40% delas apontam o tema como principal prioridade de negócios no período, e pouco mais da metade pretende ampliar investimentos voltados para uma infraestrutura mais sustentável, como máquinas e fábricas. Os dados são de um estudo global da Accenture com executivos de alto escalão. No Brasil, foram ouvidos 180 profissionais.

As mudanças estão em linha com a forma como as empresas enxergam a sociedade no futuro. A maioria (82%) vê a ascensão de um grupo de “cidadãos responsáveis”, com potencial de fomentar a economia e impactar os negócios. A melhora do meio ambiente também é tema de preocupação para 73% dos entrevistados, junto aos cuidados em saúde (88%), por conta da pandemia da covid-19.

