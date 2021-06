Em Londres e Nova York, aluguel de prédios corporativos subiu mesmo com pandemia

Levantamento da consultoria imobiliária Newmark mostra que os principais polos de prédios corporativos ao redor do mundo atravessaram a pandemia com demanda relativamente firme – a despeito das dúvidas sobre a possível debandada das empresas devido à popularização do home office.

A região de West End, em Londres, segue com o maior valor de aluguel global, passando de US$ 181 em 2020 para US$ 194 em 2021, no cálculo por metro quadrado ao mês. O segundo do pódio é a Hong Kong, com valores de locação estáveis em US$ 168 no período. Em terceiro lugar ficou Manhattan, na cidade de Nova York, onde o aluguel subiu de US$ 137 para US$ 151.

Valor teve queda moderada na capital paulista

A cidade de São Paulo está na 75ª posição do estudo, com custo médio em US$ 25 neste ano ante US$ 27 no ano passado, quando era a 69ª, segundo a consultoria. Em geral, os mercados mostraram mais flexibilidade de negociação a favor dos inquilinos. No caso da capital paulista, a oscilação se deveu, principalmente, à variação cambial no período de análise do levantamento, afirma a responsável por pesquisa e inteligência de mercado da Newmark, Mariana Hanania.

