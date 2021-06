Bradesco BBI prevê recorde de oferta de ações e contrata 28 executivos

Com a disparada dos negócios no mercado de capitais, e as emissões de ações podendo bater recorde histórico este ano, o Bradesco BBI decidiu fazer um reforço importante de sua equipe e está contratando 28 profissionais, em todos os níveis. Com isso, seu quadro de funcionários vai subir de 70 pessoas para quase 100. A intenção é adequar a estrutura ao avanço do volume de negócios.

O Bradesco BBI projeta que já ao fim de julho, o volume de emissões de ações no Brasil poderá superar o de todo o ano de 2020, que já havia registrado recorde histórico, com R$ 129 bilhões.

Ofertas podem movimentar R$ 60 bi

O banco está participando de duas ofertas que serão precificadas esta semana, a da EcoRodovias e a do Banco Inter, esta última podendo bater em R$ 5,5 bilhões. Na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), há 27 companhias que já pediram registro para ofertas, e o BBI estima que elas podem movimentar R$ 60 bilhões.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 22/06, às 16h23.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com