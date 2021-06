Para seguir com IPO, BBM Logística prioriza captação para caixa da empresa

A BBM Logística, que recebeu aporte do fundo de private equity Stratus, resolveu reduzir o tamanho de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e cortar a parcela secundária (cujos recursos vão para o bolso do acionista que está vendendo a empresa) para seguir em frente com a transação. Com isso, a oferta, que será precificada dia 7, girará R$ 800 milhões – e tudo irá para o caixa da companhia. Inicialmente a ideia era fazer uma emissão de R$ 1,6 bilhão, sendo que metade seria com venda de ações do Stratus.

No novo formato, só haverá venda de parte das ações do fundo no lote suplementar e caso exista demanda de investidores. Nessa remodelagem, a decisão foi fazer uma oferta com esforços restritos, que é aquela direcionada apenas para os investidores institucionais – e pessoas físicas não podem participar. Os bancos que trabalham na estruturação da oferta são BofA, XP, Citi, Safra e UBS-BB. Procurada, BBM não comentou até a publicação.

