Após captação, Rio Alto, de energia renovável, é avaliada em R$ 2,2 bilhões

Depois de postergar sua abertura de capital, a companhia de energia renovável Rio Alto acaba de fechar uma rodada de captação que somou R$ 550 milhões. Nesse investimento, a empresa foi avaliada em R$ 2,2 bilhões, sendo que para a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) o valor tinha sido, sem considerar o dinheiro da oferta, de R$ 1,25 bilhão. O aporte veio dos clientes da área de gestão de fortunas (wealth management) do Credit Suisse, por meio de uma emissão de debêntures conversíveis em ações. O Credit também foi o responsável por estruturar a operação.

Com o aporte, a companhia ganha fôlego para seguir com os planos de expansão e ampliar sua capacidade de geração de energia, mesmo objetivo do IPO.

A abertura de capital segue nos planos. Agora com mais musculatura, o objetivo é que a oferta ocorra entre o fim do ano e início de 2022. Procurada, a Rio Alto não comentou.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 25/06/2021 às 10h17

