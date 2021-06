Modalmais lança plataforma com selo Credit Suisse

A entrada do Credit Suisse no Modalmais, em junho do ano passado, começa a se materializar. Na quinta, 1º de julho, o banco digital libera o Modalmais Premium, que estava em piloto, para clientes com capacidade mínima de investimento de R$ 300 mil. Eles passarão a ter acesso a fundos que antes só estavam disponíveis àqueles com pelo menos R$ 5 milhões livres no bolso.

Um dos 18 fundos disponíveis no novo produto é o CS Future Trends, que investe em cinco supertendências globais nas próximas décadas. Entre elas, saúde, tecnologia e a silvereconomy, que olha para as oportunidades de negócios, trazidas com o envelhecimento da população.

Com a estampa do CS, o Modalmais espera ampliar exponencialmente sua base de clientes e concorrer em melhores condições com XP e BTG Pactual. Hoje, são 1,3 milhão de clientes, majoritariamente pessoas físicas, que têm R$ 25 bilhões em recursos sob gestão na casa. Os investimentos estão disponíveis a partir de R$ 10 mil.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 28/06/2021 às 13h55

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter