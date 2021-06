Multilaser lança IPO com ‘âncoras’ e quer valer quase R$ 9 bilhões após oferta

A Multilaser, fabricante de eletrônicos e eletrodomésticos, decidiu lançar sua oferta inicial de ações (IPO, pela sigla em inglês) depois de garantir ancoragem – investidores grandes que garantam o lançamento dos papéis – para dar mais tranquilidade no processo. Com fundos cariocas por trás, a empresa tem, neste momento, metade da demanda pela oferta, que deve girar cerca de R$ 2 bilhões.

Para a estreia na Bolsa brasileira, marcada o dia 19, a companhia quer chegar avaliada em R$ 8,9 bilhões, em um momento no qual as fabricantes brasileiras ganham espaço no mercado. A empresa vem sendo comparada, entre os investidores, com a Intelbras, que abriu o capital neste ano na Bolsa e quase dobrou de valor de lá para cá: vale hoje R$ 9,4 bilhões. Procurada, Multilaser não comentou.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 28/06/2021 às 16h42

