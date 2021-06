Faros contrata Pinheiro Neto para entrar com pedido de corretora no Banco Central

O escritório de agentes autônomos Faros, o maior ligado à XP e com R$ 20 bilhões sob gestão, contratou o escritório de advogados Pinheiro Neto para dar entrada no pedido de autorização no Banco Central, para se tornar uma corretora. A expectativa dos sócios é de que em até 12 meses a Faros já seja uma corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários.

A corretora tem a XP como sócia, com participação de 28% no negócio. A Faros busca, no entanto, outros sócios parceiros e a Lazard está encarregada de encontrá-lo. Uma oferta de ações em Bolsa está prevista para 2023.

