2Share, de venda digital de multipropriedades, espera captar até US$ 10 milhões

A 2Share, empresa de venda digital de multipropriedades hoteleiras, está na estrada para captar de US$ 5 milhões a US$ 10 milhões. O road show (apresentação) feita a fundos de venture capital e investidores começa esta semana.

Os recursos vão acelerar o projeto de crescimento da empresa, que prevê automação do processo de prospecção comercial, gasto com influenciadores digitais, estruturação de um shopping virtual para incorporadores e o mercado secundário para revenda de frações imobiliárias, uma agência de serviços de viagens e ainda a criação de um banco digital para fomentar o ecossistema de multipropriedade.

Esta é a primeira rodada de captação depois da incorporação da 2Share pela Unyk Holding, mas é a terceira da empresa, fundada em 2018. De longe, é o road show mais ambicioso. Na duas primeiras rodadas, ela conseguiu US$ 1,5 milhão.

A 2Share apoia as vendas de multipropriedades e presta serviços para incorporadores de planejamento estratégico, gestão de tráfego, assessoria de marketing, entre outros. No histórico, tem mais de R$ 500 milhões de valor geral de vendas, 7 mil frações vendidas e 100 consultores cadastrados. Segundo o presidente Fábio Neri, a 2Share cresceu 25% no ano passado e faturou US$ 800 mil. A meta é encerrar 2021 com receita de US$ 1 milhão.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 05/10/2021 às 14h25.

