32% das empresas brasileiras esperam aumento da frota de veículos

A frota de veículos corporativos deve crescer no Brasil até 2019. Pesquisa do Observatório de Veículos Empresariais (OVE), que ouviu 368 gestores de frotas de empresas em todo País, aponta que 32% projetam crescimento de suas frotas. Do total, 5,7% esperam alta acima de 20% nesse período.

Terceirizado

O levantamento mostrou ainda que 50,6% dos entrevistados pretendem ampliar a frota por meio da terceirização. Já 21,4% preveem aquisição por compra própria com pagamento à vista.

