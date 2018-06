Empregos fora do Brasil estão no radar de 32% dos profissionais empregados, segundo dados do Índice de Confiança Robert Half. Entre aqueles que estão desempregados, o porcentual que procura oportunidades no exterior é de 30%. A pesquisa consultou 387 profissionais, com idade igual ou superior a 25 anos e formação superior.

