Em novo modelo de negócios, BB espera gerir US$ 20 bi no exterior em cinco anos

O Banco do Brasil vê espaço para multiplicar por dez o volume de patrimônio de clientes que gere no exterior com o novo modelo de parcerias, anunciado na quinta-feira. Hoje, a instituição tem sob gestão US$ 2 bilhões em patrimônio de clientes brasileiros no exterior, mas acredita, segundo o presidente do banco, Fausto Ribeiro, que pode chegar a US$ 20 bilhões em até cinco anos. Para isso, está fazendo mudanças na estrutura de suas unidades nos Estados Unidos e firmou um acordo não vinculante com o UBS para a assessoria de investimentos para clientes private, ou seja, com alguns milhões disponíveis para investir. Outros parceiros devem entrar no cardápio em breve.

O BB conta, nos EUA, com um banco, o BB Americas, e a corretora BB Securities. Faltava a assessoria, ou seja, uma estrutura que recomende aos clientes o que comprar ou vender. É aí que entra o acordo comercial com o UBS e outros futuros parceiros. “Já que eu preciso ter o advisory, que é caro, a ideia é ter opções para atender a todo tipo de cliente”, diz Ribeiro. Ele afirma que o modelo terá divisão igualitária da receita.

Brasileiros avançam no exterior

Os bancos brasileiros estão se debruçando sobre este mercado porque perceberam que uma plataforma robusta de investimentos e gestão de patrimônio no exterior faz falta no quebra-cabeças do atendimento. O Bradesco, por exemplo, comprou o BAC Florida em 2019, enquanto o Itaú, de olho no público de varejo, comprou a corretora Avenue. Dados do Banco Central apontam que há US$ 204 bilhões de brasileiros aplicados lá fora.

O primeiro passo, segundo o presidente do BB, é entender com o UBS como será o dia a dia da parceria. Depois, o banco buscará mais parceiros, dado que o potencial acordo não terá exclusividade. Esta assessoria será para clientes com determinado patamar de recursos disponíveis. Abaixo disso, virá de outro tipo de parceiro: family offices.

Em outra parte da reformulação, o BB está trazendo para dentro do BB Americas o BB Miami, que tem cerca de 12 mil contas. A migração começou pelos maiores clientes, e deve ser concluída até meados do ano que vem.

