Após recuperação judicial, Grupo Abril leva terreno a leilão por R$ 16 mi

Terreno em Campos do Jordão (SP) é avaliado em R$ 16,1 milhões

O Grupo Abril – que publica as revistas Veja, Capricho, Superinteressante e Você S/A – colocou à venda um terreno em Campos do Jordão (SP) avaliado em R$ 16,1 milhões. O negócio ocorrerá por meio de leilão previsto para 5 de setembro, organizado pela Sold Leilões na plataforma Superbid, e faz parte das obrigações assumidas no seu plano de recuperação judicial.

O Grupo Abril entrou em recuperação judicial em 2018, quando declarou ter acumulado R$ 1,6 bilhão em dívidas. O processo foi concluído em fevereiro de 2022, mas ainda carrega determinadas obrigações de pagamento de credores, conforme sentença expedida na época.

O terreno que será leiloado agora tem potencial para atrair empreendedores do ramo turístico, de acordo com laudo do imóvel. Ele fica próximo ao Portal de Campos do Jordão e ao Mirante Belvedere, além de estar em um trecho que também tem hotéis.

Trata-se de uma área verde de 753 mil m², o equivalente a 90 campos de futebol. No laudo do imóvel também é apontada a possibilidade de extração de madeira. O terreno é coberto por uma mistura de reflorestamento de pinus e eucalipto com áreas de vegetação nativa.

Este não será o primeiro imóvel liquidado pelo Grupo Abril para pagar suas dívidas. O prédio da antiga sede da Editora Abril, na Marginal Tietê, em São Paulo, foi leiloado no último ano por R$ 118 milhões.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 11/08/2022, às 16:48.

