3R fará oferta de R$ 2,8 bi, com família Gerdau entre ‘investidores âncora’

Apesar do pessimismo no mercado de capitais, a 3R Petroleum conseguiu investidores comprometidos a ficar com as ações de sua oferta subsequente (follow-on), que pode chegar a R$ 2,8 bilhões. Entre os chamados “investidores âncora”, estão a família Gerdau e as gestoras Brasil Capital e Kapitalo. O processo de definição de preço dos papéis está previsto para 4 de novembro. A oferta deve ser somente primária, ou seja, com recursos indo para o caixa da companhia, que estreou na Bolsa no ano passado e está se tornando uma consolidadora do setor, sobretudo em áreas das quais a Petrobras está saindo. Ainda não está definido se os fundos venderão ações na oferta, mas a demanda pelos papéis superaria o valor que a companhia pretende arrecadar com essa nova rodada na Bolsa.

Consolidadora privada

A Petrobras vendeu para a 3R Petroleum sua participação no campo de Papa-Terra, na Bacia de Campos, por US$ 105,6 milhões. Também nos oito campos terrestres em Polo Rio Ventura (BA), para sua subsidiária 3R Rio Ventura, por US$ 34 milhões. Em junho, a 3R assinou uma oferta vinculante de US$ 71 milhões pela Duna Energia (RN). A empresa opera ainda os campos Fazenda Belém (CE), Macau (RN), Recôncavo (BA) e Peroá (ES).

A 3R estreou na B3 em novembro do ano passado, levantando R$ 690 milhões. Em abril, captou mais R$ 823 milhões, em uma oferta subsequente. A companhia apresenta aos investidores a tese de compra e revitalização de campos de petróleo em fase de declínio, colocados à venda pela Petrobras, com incremento de produção das reservas certificadas.

O Itaú BBA é o coordenador líder do follow-on atual, do qual participam também o BTG Pactual, a XP Investimentos, o Banco Safra, o UBS Brasil (UBS BB), o Banco ABC Brasil e a Genial Investimentos. Procurada, a 3R não comenta sobre a emissão.

