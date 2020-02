46% das empresas de construção não investem em inovação, aponta pesquisa

Por Circe Bonatelli

O investimento em inovação ainda é tímido no setor de construção. Levantamento realizado pela consultoria Delloite com 270 empresas mostra que 54% das entrevistadas têm estratégias para inovação tecnológica nas áreas de engenharia, arquitetura, materiais e projetos, entre outros. Mas 46% passam em branco.

Pouca grana. Mesmo entre aquelas que têm uma estratégia para inovação, o investimento é pequeno: 35% não sabem ao certo quanto aplicam na área; 23% dedicam até 1% do orçamento em inovação; 30% aplicam entre 1% e 5%; e só 12% aportam mais de 5% do orçamento. O porcentual é fraco. A Delloite afirma que as empresas mais inovadoras do mundo, como Apple e Tesla, por exemplo, reservam pelo menos 5% do orçamento para pesquisa e desenvolvimento.

Falta inteligência. Os principais motivos para o investimento baixo em inovação são recursos financeiros limitados, falta de cultura corporativa e de equipe exclusiva para o assunto. As empresas disseram que gostariam de investir no ramo. As áreas que mais despertam interesse são inteligência artificial, análise de grandes dados (big data) e novos materiais de construção.

