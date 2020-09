56% das fintechs receberam aportes, aponta pesquisa

Um levantamento da Visa feito com fintechs que se inscreveram para participar do programa de aceleração da companhia em 2020 aponta que 56% delas tiveram algum tipo de aporte. Trata-se de um aumento da proporção em relação ao 2019, quando 45% das inscritas no programa receberam investimentos.

Milionárias. Neste ano, um terço dessas fintechs, ou 32,9%, levantou pelo menos R$ 1 milhão. Quanto ao restante, 6,6% receberam menos de R$ 100 mil; 38%, entre R$100 mil e R$499 mil; e 18,1%, de R$500 mil até R$900 mil. A pesquisa ouviu 219 startups, um quinto delas do setor de pagamentos. O programa acontece uma vez por ano, desde 2017, e dura cinco meses.

