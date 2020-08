58% de executivos “C-Level” veem confiança prejudicada por pandemia

Pesquisa feita com 300 executivos de alto escalão do Brasil – os chamados “C-level” – mostra que a maioria deles (58%) acredita que a pandemia afetou negativamente a confiança nos negócios das empresas em que trabalham.

Banho de água fria. Feito pela consultoria Robert Half, o levantamento indica que os fatores que mais prejudicaram a confiança foram o clima econômico instaurado depois do período mais duro de quarentena, citado por 57%, a redução das oportunidades de negócios (39%), as reestruturações que tiveram de ser feitas (33%) e as mudanças regulatórias e de legislação ocorridas em função da pandemia.

