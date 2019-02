5àSec lança novos modelos de franquias

Com 448 lavanderias em operação no País, a 5àsec está expandindo suas frentes de negócios com o lançamento de operações em lockers, quiosques e máquinas de autoserviço. Também voltadas a franqueados, os novos modelos devem atingir o público de academias, condomínios e lugares com grande circulação. A empresa também pretende abrir “pop-up stores”, como são conhecidas as lojas temporárias.

Tudo limpo. Maior operação da rede em todo mundo, a 5àsec brasileira faturou R$ 200 milhões em 2018, com crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior. Para este ano, a expectativa é abrir 40 novas lavanderias, sobretudo nos novos modelos. Os estados que terão prioridade serão o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. O objetivo é ver a receita subir mais 8% e aumentar em 4% o volume de peças lavadas.