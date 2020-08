6, em cada 10 empresários de comércio e serviços, prevêem queda de receita

A necessidade de isolamento social em consequência da pandemia do novo coronavírus levou seis, em cada dez empresários dos setores de comércio e serviços, ou 61%, a preverem queda em seu faturamento este ano na Pesquisa Perspectiva Empresarial feita pela Boa Vista com 600 líderes. Na indústria, a estimativa também não é pequena, com 51% dos entrevistados esperando baixa nessa linha de seus balanços.

Tá difícil. A visão para os calotes até o fim do ano é de aumento nos três setores, concentrada fortemente na indústria. Nessa área, 70% dos empresários esperam por crescimento da inadimplência. A perspectiva de aumento nos calotes também assombra 54% dos empresários do comércio e 47% dos que estão em serviços. Assim, nos três setores, a maioria dos empresários estima que chegará a dezembro com dívidas maiores.

