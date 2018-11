60% dos usuários do Guiabolso melhoram nota de crédito após uso do APP

Cerca de 60% dos usuários do Guiabolso, aplicativo utilizado para o gerenciamento financeiro, melhoraram suas notas de crédito após três meses do uso do instrumento. O score de crédito, como é chamado pelo Guiabolso, é a nota dada pelo mercado pra avaliar o risco do consumidor e que, por consequência, interfere na taxa de juros cobrada em empréstimos. No final do período analisado, a nota do usuário havia aumentado 58 pontos, ao passar de 575 pra 633 em uma escala até 1 mil.

