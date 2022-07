64% das pequenas indústrias dizem ser prejudicadas por sistema tributário

As regras e procedimentos de arrecadação de impostos, taxas e contribuições praticados no País prejudicam os negócios de 64% das micro e pequenas indústrias, segundo empresários industriais consultados sobre o sistema tributário brasileiro. A pesquisa, de âmbito nacional, foi encomendada pelo Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo (Simpi) ao Datafolha.

A região Nordeste é a que exibe maior rejeição à complexidade do sistema tributário, com 70% das micro e pequenas indústrias apontando ser ruim ou péssimo para os negócios, seguida do Sudeste (com 67%), Sul (57%) e Centro-Oeste/Norte (56%).

Maioria acredita que sistema atrapalha criação de postos de trabalho

A maioria dos empresários também acredita que o sistema tributário atrapalhe a abertura de postos de trabalho: 60% dos entrevistados avaliaram o sistema tributário como ruim ou péssimo para a geração de emprego no País, enquanto apenas 13% consideraram ótimo ou bom. A aprovação foi maior no Centro-Oeste/Norte, onde 19% dos pequenos industriais achavam o sistema tributário ótimo ou bom para a geração de vagas, ante uma fatia de 16% dos empresários no Nordeste e 11% no Sudeste e no Sul.

Quanto aos impactos para a economia brasileira de forma geral, 56% dos industriais consideravam o sistema tributário ruim ou péssimo. O Nordeste registrou maior desaprovação, com 65% das menções, seguido pelo Sudeste, com 61%.

O levantamento ouviu 701 industriais entre os dias 9 e 30 de maio.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 01/07/22, às 16h47

